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Более 500 боеприпасов найдены возле фермы в Самарской области
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Более 500 боеприпасов найдены возле фермы в Самарской области 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Более 500 артиллерийских боеприпасов различных калибров были найдены сотрудниками ФСБ рядом с животноводческой фермой в поселке Нур в Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления по региону.
— В ходе обследования обнаружены штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 миллиметров до 152 миллиметров) в количестве 511 штук, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас правоохранители устанавливают владельца склада. Во время операции саперы вывезли снаряды на безопасное расстояние и уничтожили их с помощью накладных зарядов.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Нижнем Новгороде прошла госприемка новейшей военной техники.
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