Более 500 боеприпасов найдены возле фермы в Самарской области

Более 500 артиллерийских боеприпасов различных калибров были найдены сотрудниками ФСБ рядом с животноводческой фермой в поселке Нур в Самарской области , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления по региону.

— В ходе обследования обнаружены штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 миллиметров до 152 миллиметров) в количестве 511 штук, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают владельца склада. Во время операции саперы вывезли снаряды на безопасное расстояние и уничтожили их с помощью накладных зарядов.

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