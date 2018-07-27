Патриарх Кирилл: Киево-Печерская лавра остается оплотом православия, несмотря на гонения

"Святой Преподобный Антоний, а потом и Феодосий — это те, кто основал и развил монашескую жизнь в Лавре. Они перенесли на Русь традиции афонского монашества. И все то, что потом произошло в истории развития монашеской жизни на Руси, связано как раз с бытием Киево-Печерской лавры. Она являлась флагманом развития всей монашеской жизни. Киево-Печерская лавра сегодня остается оплотом канонического православия на украинской земле. И не только на украинской земле", — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что, несмотря на гонения и притеснения последних лет, люди не отрекаются от своей веры.

"И если посмотреть на то, что происходит даже чисто с социологической точки зрения, что происходит в этой сфере, то можно убедиться в том, что люди, глубоко укорененные в традиции Русской православной церкви, вот эти люди же ведь никуда из Церкви не уходят. Они исповедуют свою веру вплоть до того, что иногда это исповедание сопровождается физическим, духовным, и моральным ущербом для людей. Но преданные чада Церкви нашей ревностно осуществляют свое служение", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

"И для большинства из них, может, даже для всех тех, кто это исповедование сегодня несет, пример Киево-Печерской лавры, духовный опыт, который люди почерпают в монастыре святых Антония и Феодосия Печерских, является, несомненно, огромной духовной силой", — добавил он.