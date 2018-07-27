Прокуратура нашла интернет-сайт, где продавали поддельный алкоголь

Прокуратура Стругкрасненского района выявила интернет-сайт, на котором предлагалось приобрести дистанционным путем дубликаты алкогольной продукции элитных марок с доставкой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В силу требований ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции.

Распространение таких предложений создает угрозу здоровья, прав и законных интересов граждан, в связи с чем прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации, содержавшейся на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории РФ

Решением Стругокрасненского районного суда заявление прокурора удовлетворено. Доступ к сайту заблокирован.