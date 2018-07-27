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Порядка 300 свалок в Удмуртии являются несанкционированными
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Порядка 300 свалок в Удмуртии являются несанкционированными 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии порядка 300 свалок являются несанкционированными. Как на пресс-конференции рассказал первый заместитель прокурора республики Иван Грибов, у них либо нет необходимых документов, либо они утеряны в архивах.
Он отметил, что вопросу свалок уделяется особое внимание, и в их отношение применяются необходимы меры, но это невозможно сделать одномоментно.
«Если мы сейчас моментально пример меры реагирования по этим свалкам, то, конечно, это вызовет коллапс. Поэтому нам приходится учитывать, что вся эта работа она требует определенных материальных средств на их ликвидацию. Например, по актам реагирования природоохранной прокуратуры, рекультивировали только две свалки и на это из бюджетов было выделено 77 млн рублей. Понимаете, какое количество у нас свалок, и какое количество денег нужно закладывать», — прокомментировал Грибов.
Сегодня на контроле прокурора находится исполнение судебных решений о проведении рекультивации свалок в Малопургинском, Граховском, Дебесском, Вавожском и Киясовском района. Однако не все свалки нуждаются в ликвидации. Так, ведомство считает, что необходимо привести в рамки закона работу полигона ТБО в Глазове.
Надзорное ведомство надеется, что с появлением регионального оператора, который должен начать работать в республике со следующего года, ситуация с несанкционированными свалками изменится в лучшую сторону.
«Подразумевается, что работа будет нести системный характер, и будет понятно с кем работать, чтобы ликвидировать эти стихийные полигоны», — резюмировал Иван Грибов.
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