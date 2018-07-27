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Крестный ход в Киеве: пешеходов пропускают через металлоискатели
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Крестный ход в Киеве: пешеходов пропускают через металлоискатели 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В частности, отрезок улицы Крещатик от Майдана Независимости до Европейской площади огородили забором, вдоль которого дежурят правоохранители. Полицейские проверяют вещи пешеходов, которые входят в эту зону, с помощью металлоискателя, сообщает УНИАН.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, для охраны правопорядка 27 и 28 июля будут привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники и полиция диалога.
В Нацполиции также отметили, что Ситуационный центр Национальной полиции уже работает в круглосуточном чрезвычайном режиме. На его базе создана рабочая группа.
В ее состав вошли сотрудники Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования, уголовного розыска, превентивной деятельности, патрульной полиции, киберполиции и других подразделений.
Также вблизи Европейской площади дежурит карета «скорой».
27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за крестного хода.
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