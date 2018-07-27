Пожилым ямальцам помогут найти себя в бизнесе

Окружной Центр инноваций в социальной сфере разработает специальную программу для людей старшего поколения. В ней представят алгоритм действий по организации собственного дела на рынке социальных услуг.

Об этом журналистам рассказала директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева . По ее словам, на рынке труда появляются новые специальности, становятся все более востребованными поставщики различных социальных услуг. И специальный кейс поможет людям старшего поколения лучше сориентироваться.

— Предусмотрена финансовая и консультационная помощь. Причем оказывать соцуслуги могут люди предпенсионного возраста, которым, в силу возраста и опыта, легче найти общий язык с потенциальным заказчиком, — подчеркнула Светлана Гусева.

Говоря о пенсионном законопроекте, который широко обсуждается сегодня в обществе, собеседница отметила, что перемены помогут улучшить качество жизни пожилых людей. Она привела данные ученых, утверждавших, что сейчас этот возраст увеличивается из-за биологических причин, изменения условий жизни и так далее.

— На сегодняшний день «возраст дожития» составляет 20–30 и более лет, это большая группа населения, но проблема в том, что эти люди, по сути, выброшены за пределы активной социальной жизни, — отметила Светлана Гусева. — А позднее прозвучало послание Президента РФ, в котором перед органами госвласти поставлена задача разработать программу и принять комплекс мер, чтобы повысить качество жизни людей старшего поколения.

На взгляд руководителя окружного департамента, новая пенсионная система станет стимулом для граждан более ответственно относиться к собственному здоровью. Эффект от этого появится через несколько лет и приведет к еще большему росту продолжительности жизни россиян.

— Сейчас самая многочисленная категория наших соотечественников — те, кто родились в 70–80-е годы прошлого века. Через 10–15 лет они перейдут в разряд старшего поколения, и нынешние пенсионные изменения позволят им в будущем оставаться активными членами общества. Но мы и сами должны подумать о том, где себя применить в пожилом возрасте, — считает Светлана Гусева.

«Если пенсионную систему не менять, то зайдем в тупик»

«Единороссы» Нового Уренгоя на этой неделе провели общественное обсуждение пенсионного маневра.

Они предлагают со стороны государства усилить контроль за тем, как работодатели платят налоги вообще и пенсионные взносы в частности. И вдобавок активнее создавать рабочие места для молодежи и защищать людей предпенсионного возраста от сокращений.

— На электронную почту партии поступает много предложений на эту тему от жителей Нового Уренгоя, — рассказал член политсовета новоуренгойского отделения «ЕР» Владимир Ныкин. — Сейчас чисто психологически гражданам трудно воспринимать, что срок выхода на пенсию увеличится на пять лет для мужчин и на восемь лет — для женщин. Однако многие ямальцы понимают, что если ничего не менять в пенсионной системе, то государство просто зайдет в тупик…

Так, по данным Росстата , в стране 46 миллионов пенсионеров, при общей численности населения около 146 миллионов. Причем с каждым годом число россиян, уходящих на заслуженный отдых, увеличивается. Если в 2017 году было 1,5 миллиона новоиспеченных пенсионеров, то в 2019-м ожидается уже 1,7 миллиона.

Средняя пенсия всего около 14,5 тысячи рублей. В целом на выплаты требуется примерно восемь триллионов рублей.

— Те, кто работает сегодня, платят в Пенсионный фонд, и эти отчисления уходят на нынешних пенсионеров, — продолжил Владимир Ныкин. — Но работающих людей становится все меньше, и если не принимать мер, то в течение нескольких лет ресурсы государства истощатся. В 70-х годах на одного пенсионера приходилось четыре работающих, сейчас уже меньше двух человек. Пройдет немного времени, и этот показатель сравняется. Поэтому решения нужно принимать сейчас, так как выходить из пенсионного кризиса будет намного сложнее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За увольнение пожилого работника может грозить срок

Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста.

Соответствующий документ уже подготовлен в ведомстве. Как сообщает пресс-служба министерства, в проект вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ними.

Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Кроме того, есть идея повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.

В Министерстве труда информируют, что планируется открыть «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

Проект документа до конца июля представят членам Российской трехсторонней комиссии (РТК) по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители профсоюзов и работодателей.