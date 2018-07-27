Енисейское пароходство с 2020 года начнет строить баржи на мощностях судоремонтного завода 

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) с 2020 года начнет строить суда в цехах, которые возводятся на базе Красноярского судоремонтного завода. Об этом в пятницу ТАСС сказал гендиректор ЕРП Андрей Яковлев после заседания Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта РФ.
"Мы старую площадку судоверфи закрыли, и сейчас проектируем два новых современных цеха на базе своего судоремонтного завода.
Со следующим года начнем строить эти цеха, и в 2020 году уже будем строить свой флот", — сказал Яковлев.
По его словам, на этой площадке можно будет строить суда разных типов и размеров. «Но в основном это несамоходный флот. Баржи — это наиболее востребованный тип судов на сибирских реках. Для начала планируем по три судна в год. Можно будет и больше, но это зависит от нашего финансового состояния», — отметил он.
Объем инвестиций составит порядка 400 млн рублей. Будет создано 60-70 новых рабочих мест.
ЕРП является основным перевозчиком грузов по Енисею и его притокам. Предприятие обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, в его распоряжении находятся около 650 судов. Основной акционер пароходства ГМК «Норникель».
Заседание ассоциации состоялось в пятницу в Хабаровске.