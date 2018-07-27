Карантин по бешенству из-за обнаруженной в центре Калуги волчицы вводить не будут 

Анализ проб головного мозга, взятых у молодой волчицы, которую обнаружили 24 июля в районе сквера Волкова, показал, что животное не было больно ни бешенством, ни чумой, и, следовательно, карантин в этом районе Калуги вводить не придется. Об этом «Калуге 24» сообщили в Калужской городской ветеринарной станции, отметив, что результаты анализов — предварительные. Фото В. Матюшиной Обнаружили волчицу прохожие. Они позвонили в Главное управление МЧС России по Калужской области, а сотрудники МЧС сообщили о находке в Центр реабилитации диких животных «Феникс». Специалисты этого центра выехали на место, но обнаружить волчицу удалось только на следующий день. По словам калужской зоозащитницы Вероники Матюшиной, животное не было диким. «Это молодая волчица, переярок, не из дикого леса, бывшая домашняя животинка», — написала она в «Фейсбуке». Волчицу пришлось усыпить, так как она была крайне ослаблена и, по сути, находилась уже в агонии.