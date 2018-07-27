Ещё
Карантин по бешенству из-за обнаруженной в центре Калуги волчицы вводить не будут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон находится в реанимации
Кобзон находится в реанимации

Карантин по бешенству из-за обнаруженной в центре Калуги волчицы вводить не будут 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Анализ проб головного мозга, взятых у молодой волчицы, которую обнаружили 24 июля в районе сквера Волкова, показал, что животное не было больно ни бешенством, ни чумой, и, следовательно, карантин в этом районе Калуги вводить не придется. Об этом «Калуге 24» сообщили в Калужской городской ветеринарной станции, отметив, что результаты анализов — предварительные. Фото В. Матюшиной Обнаружили волчицу прохожие. Они позвонили в Главное управление МЧС России по Калужской области, а сотрудники МЧС сообщили о находке в Центр реабилитации диких животных «Феникс». Специалисты этого центра выехали на место, но обнаружить волчицу удалось только на следующий день. По словам калужской зоозащитницы Вероники Матюшиной, животное не было диким. «Это молодая волчица, переярок, не из дикого леса, бывшая домашняя животинка», — написала она в «Фейсбуке». Волчицу пришлось усыпить, так как она была крайне ослаблена и, по сути, находилась уже в агонии.
Калуга 24: последние новости
В парке «Ворсино» запустили производство стальных бочек и контейнеров Калугу предложили сделать ближе к Москве с помощью сверхскоростного поезда Hyperloop Убийце 70-летней пенсионерки предъявили обвинение по пяти статьям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
В России взлетят цены на ЖКХ
В Крыму нашли ядерное оружие
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
00:31
Скрипаль анонсировала возвращение
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение