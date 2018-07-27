Нашел самое полезное приложение для iPhone. От Apple!

От Apple!Уверенны, что знаете обо всех полезных приложениях Apple для iPhone?

Утилит из Купертино , которые можно найти в App Store, насчитывается 50 штук. Часть из них устанавливается на iPhone из коробки, а остальные доступны в магазине приложений.

Недавно наткнулся на незаслуженно забытую многими программу iTunes U.

Что еще за приложение

Утилита является отличным инструментом для обучения и самообразования. По сути это каталог обучающих курсов, лекций и подкастов. Здесь размещены образовательные лекции от самых известных во всем мире колледжей и университетов: Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж и других.

Все материалы по гуманитарным и техническим наукам для удобства разбиты на несколько направлений. Есть в iTunes U лекции по алгебре и геометрии, физике и химии, истории и литературе. Можно найти материалы по программированию, менеджменту, журналистике, астрономии и юриспруденции.

Обучающие курсы могут быть представлены в виде текстовых лекций, видоуроков или подкастов. В некоторых случаях присутствуют примеры и задания для самоконтроля.

Для новых пополняющихся курсов можно добавить расписание выхода лекций в календарь, чтобы не пропустить очередной урок.

Есть небольшой минус у сервиса

Большинство материалов на английском языке. Здесь базового уровня будет недостаточно.

Чтобы в полной мере понять курс, придется понимать специфические термины и понятия, запоминать устойчивые выражения, которые характерны для выбранной отрасли.

К счастью, есть в iTunes U и курсы на русском языке. Их не так много, но в каждом из разделов можно отыскать несколько.

С момента запуска сервиса в библиотеку приложения добавлено около миллиона различных образовательных материалов, в последние годы активно начали добавлять курсы отечественных учебных заведений.

Сколько стоит

Главная фишка iTunes U — все учебные материалы распространяются бесплатно и доступны каждому. Нужно лишь иметь девайс Apple с установленным приложением.

Просто загружаем программу и скачиваем понравившиеся учебные материалы, видео, презентации или задания.

Скачать iTunes U для iPhone и iPad можно абсолютно бесплатно.

Вот так можно получить бесплатный образовательный инструмент для саморазвития. Считаю приложение самым полезным для iPhone и iPad от Apple.