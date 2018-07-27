Нашел самое полезное приложение для iPhone. От Apple! 

От Apple!Уверенны, что знаете обо всех полезных приложениях Apple для iPhone?
Утилит из Купертино, которые можно найти в App Store, насчитывается 50 штук. Часть из них устанавливается на iPhone из коробки, а остальные доступны в магазине приложений.
Недавно наткнулся на незаслуженно забытую многими программу iTunes U.
Что еще за приложение
Утилита является отличным инструментом для обучения и самообразования. По сути это каталог обучающих курсов, лекций и подкастов. Здесь размещены образовательные лекции от самых известных во всем мире колледжей и университетов: Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж и других.
Все материалы по гуманитарным и техническим наукам для удобства разбиты на несколько направлений. Есть в iTunes U лекции по алгебре и геометрии, физике и химии, истории и литературе. Можно найти материалы по программированию, менеджменту, журналистике, астрономии и юриспруденции.
Обучающие курсы могут быть представлены в виде текстовых лекций, видоуроков или подкастов. В некоторых случаях присутствуют примеры и задания для самоконтроля.
Для новых пополняющихся курсов можно добавить расписание выхода лекций в календарь, чтобы не пропустить очередной урок.
Есть небольшой минус у сервиса
Большинство материалов на английском языке. Здесь базового уровня будет недостаточно.
Чтобы в полной мере понять курс, придется понимать специфические термины и понятия, запоминать устойчивые выражения, которые характерны для выбранной отрасли.
К счастью, есть в iTunes U и курсы на русском языке. Их не так много, но в каждом из разделов можно отыскать несколько.
С момента запуска сервиса в библиотеку приложения добавлено около миллиона различных образовательных материалов, в последние годы активно начали добавлять курсы отечественных учебных заведений.
Сколько стоит
Главная фишка iTunes U — все учебные материалы распространяются бесплатно и доступны каждому. Нужно лишь иметь девайс Apple с установленным приложением.
Просто загружаем программу и скачиваем понравившиеся учебные материалы, видео, презентации или задания.
Скачать iTunes U для iPhone и iPad можно абсолютно бесплатно.
Вот так можно получить бесплатный образовательный инструмент для саморазвития. Считаю приложение самым полезным для iPhone и iPad от Apple.