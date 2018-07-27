Высокие технологии помогают выращивать картофель на Ставрополье

Высокие технологии помогли аграриям из Ипатова собрать 11 тысяч тонн картофеля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минсельхоза СК.

На местном сельхозпредприятии урожайность выросла на 15% за год благодаря внедрению современных технологий. Аграрии Ипатовского горокруга пользуются круговой оросительной системой, а удобрения добавляют в воду при поливе. Питательные вещества попадают в прикорневой слой, а не уходят вглубь земли и в дренажные сети. Растения получают необходимые микроэлементы, а почва не обедняется, поэтому аграрии тратят меньше подкормки, чем при традиционных методах ведения хозяйства.

Кроме того, местные сельхозпроизводители следят за полями в режиме онлайн через приборы, установленные на комбайны. Из получаемых данных формируется карта, на которой отмечены участки с хорошими и плохими урожаями, недостаточным объёмом полива и удобрений.