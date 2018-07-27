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Высокие технологии помогают выращивать картофель на Ставрополье
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Высокие технологии помогают выращивать картофель на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Высокие технологии помогли аграриям из Ипатова собрать 11 тысяч тонн картофеля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минсельхоза СК.
На местном сельхозпредприятии урожайность выросла на 15% за год благодаря внедрению современных технологий. Аграрии Ипатовского горокруга пользуются круговой оросительной системой, а удобрения добавляют в воду при поливе. Питательные вещества попадают в прикорневой слой, а не уходят вглубь земли и в дренажные сети. Растения получают необходимые микроэлементы, а почва не обедняется, поэтому аграрии тратят меньше подкормки, чем при традиционных методах ведения хозяйства.
Кроме того, местные сельхозпроизводители следят за полями в режиме онлайн через приборы, установленные на комбайны. Из получаемых данных формируется карта, на которой отмечены участки с хорошими и плохими урожаями, недостаточным объёмом полива и удобрений.
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