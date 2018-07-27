Экс-глава Миасса, находящийся в СИЗО, признан лучшим мэром на Южном Урале

Рейтинг эффективности управленческой деятельности руководителей территорий был сформирован на основе оценки качества принимаемых муниципалитетами постановлений и сроках их предоставления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Южного Урала.

«С 1 января 2018 года регистр ведётся в электронном виде. Главы и председатели органов самоуправления обязаны направлять принятые муниципалитетом нормативные правовые акты, подписанные электронной подписью. Законом на эту процедуру отведено 15 календарных дней с момента принятия документа», — уточнил Вячеслав Зайцев.

В итоге наивысшую оценку в рейтинге получили главы Миасса, Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого муниципальных районов. При этом Миасс благодаря его экс-мэру Геннадию Васькову удерживает лидирующую позицию второй год подряд.

В числе аутсайдеров — власти Варненского и Нагайбакского районов, которые во втором квартале 2018 года не направили ни одного нормативного правового акта для включения в регистр. За несоблюдение законодательства на чиновников написали письма в прокуратуру

Напомним, Геннадий Васьков, по версии следствия, отдал распоряжение о покупке помещения для детского сада по завышенной цене.