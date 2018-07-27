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Экс-глава Миасса, находящийся в СИЗО, признан лучшим мэром на Южном Урале
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Экс-глава Миасса, находящийся в СИЗО, признан лучшим мэром на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Бывший глава Миасса Геннадий Васьков, заключённый по обвинению в превышении полномочий в следственный изолятор, признан самым эффективным мэром в Челябинской области, сообщил замначальника Главного управления юстиции региона Вячеслав Зайцев.
Рейтинг эффективности управленческой деятельности руководителей территорий был сформирован на основе оценки качества принимаемых муниципалитетами постановлений и сроках их предоставления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Южного Урала.
«С 1 января 2018 года регистр ведётся в электронном виде. Главы и председатели органов самоуправления обязаны направлять принятые муниципалитетом нормативные правовые акты, подписанные электронной подписью. Законом на эту процедуру отведено 15 календарных дней с момента принятия документа», — уточнил Вячеслав Зайцев.
В итоге наивысшую оценку в рейтинге получили главы Миасса, Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого муниципальных районов. При этом Миасс благодаря его экс-мэру Геннадию Васькову удерживает лидирующую позицию второй год подряд.
В числе аутсайдеров — власти Варненского и Нагайбакского районов, которые во втором квартале 2018 года не направили ни одного нормативного правового акта для включения в регистр. За несоблюдение законодательства на чиновников написали письма в прокуратуру.
Напомним, Геннадий Васьков, по версии следствия, отдал распоряжение о покупке помещения для детского сада по завышенной цене.
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