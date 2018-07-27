Арестованный мэр Миасса возглавил рейтинг самых эффективных чиновников

Главное управление юстиции Челябинской области оценило эффективность работы глав муниципалитетов. Высший балл получил глава Миасса . Что любопытно, до середины мая мэром города был Геннадий Васьков , который сегодня находится под следствием. Сейчас у муниципалитета нет официального руководителя уже больше двух месяцев.

Другими лидерами рейтинга стали главы Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого районов.

В ведомстве пояснили: «Главное управление юстиции Челябинской области оценивает качество принимаемых муниципалитетами постановлений и сроки их предоставления в регистр муниципальных нормативных правовых актов региона».

Самыми неэффективными на Южном Урале оказались главы Варненского и Нагайбакского района. Во втором квартале текущего года они не направили ни одного нормативного правового акта для включения в регистр. В отношении этих чиновников подготовлены письма в прокуратуру . Управление юстиции настаивает на принятии мер прокурорского реагирования за несоблюдение законодательства.

Фото: zaksobr.kamchatka.ru