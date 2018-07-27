Арестованный мэр Миасса возглавил рейтинг самых эффективных чиновников 

Главное управление юстиции Челябинской области оценило эффективность работы глав муниципалитетов. Высший балл получил глава Миасса. Что любопытно, до середины мая мэром города был Геннадий Васьков, который сегодня находится под следствием. Сейчас у муниципалитета нет официального руководителя уже больше двух месяцев.
Другими лидерами рейтинга стали главы Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого районов.
В ведомстве пояснили: «Главное управление юстиции Челябинской области оценивает качество принимаемых муниципалитетами постановлений и сроки их предоставления в регистр муниципальных нормативных правовых актов региона».
Самыми неэффективными на Южном Урале оказались главы Варненского и Нагайбакского района. Во втором квартале текущего года они не направили ни одного нормативного правового акта для включения в регистр. В отношении этих чиновников подготовлены письма в прокуратуру. Управление юстиции настаивает на принятии мер прокурорского реагирования за несоблюдение законодательства.
Фото: zaksobr.kamchatka.ru