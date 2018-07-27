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Эскимосы Чукотки решили воспитывать молодых лидеров
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Эскимосы Чукотки решили воспитывать молодых лидеров 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 июля. Делегация эскимосов Чукотки вернулась в Россию с 13-й генеральной ассамблеи Инуитского приполярного совета, которая проходила в городе Барроу на севере Аляски. По итогам поездки представители народа решили воспитывать молодых лидеров, способных организовывать земляков для решения различных проблем, сообщила в пятницу ТАСС руководитель Инуитского приполярного совета Чукотка Любовь Таян.
"На ассамблее мы приняли декларацию, по которой эскимосы четырех стран (России, Дании, Канады и США — прим. ТАСС) будут жить ближайшие четыре года. Самое главное, что мы будем делать по ней на Чукотке — это работа с молодежью, чтобы воспитывать новых лидеров и обмениваться опытом с инуитами других стран, используя современные телекоммуникационные технологии. После встречи с нашими земляками мы поняли, что мы должны быть активнее и организованнее в решении своих вопросов", — рассказала Таян.
По ее словам, эскимосы Чукотки будут и дальше посещать своих географических соседей для обмена опытом.
Эскимосы — группа коренных народов, проживающих на территории от Гренландии и канадской Нунавату до Аляски и восточного края Чукотки. Всего в мире насчитываются около 170 тыс. эскимосов, из них в России живут менее 2 тыс. человек.
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