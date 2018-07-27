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«Известия»: инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92%
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«Известия»: инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в Крым по итогам 2017 года вырос на 92% по сравнению с уровнем 2016 года и достиг 36,4 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития, оказавшийся в распоряжении издания.
"Общий объем инвестиций участников Свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе в 2017 году составил 36,4 млрд рублей, — говорится в публикации. — По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 92%".
Всего на полуострове почти 1,66 тыс. резидентов, которые реализуют 1,7 тыс. инвестиционных проектов. В прошлом году они заплатили 15,6 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, что на 40% превышает показатель 2016 года, отмечает издание.
На полуострове инвесторы больше всего вкладываются в строительство, промышленность, торговлю, услуги и сельское хозяйство. Туризм только на шестом месте по объему вложений.
В целом Минэкономразвития оценивает работу экономической зоны полуострова на 4,4 балла из 5, пишут «Известия». В министерстве отмечают, что резидентами создано на 35% меньше рабочих мест, чем планировалось изначально, — 15,2 тыс.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Крыму и Севастополе была создана в 2015 году для привлечения в регион инвесторов и развития предпринимательской деятельности. Особый режим позволяет бизнесу беспошлинно ввозить на территорию полуострова товары и комплектующие, необходимые для работы. СЭЗ на полуострове создана сроком на 25 лет с возможностью пролонгации льгот. Помимо налоговых послаблений, она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.
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