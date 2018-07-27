Взыскание за коррупционный проступок смогут наложить и через три года 

Взыскание за коррупционные правонарушения смогут наложить на гражданина в течение трёх лет после их совершения. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике.
Действующие нормы разрешают делать это только в течение шести месяцев (или не позднее двух лет, если правонарушение было выявлено в результате ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки).
Как указано в пояснительной записке к документу, инициатива была разработана «в целях унификации порядка привлечения государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций и государственных внебюджетных фондов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения».
Предложенное изменение в Трудовой кодекс — одна из 17 поправок в законодательство, разработанных президентом для борьбы с коррупцией. «Эти законы имеют архиважное значение, — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. — Они ликвидируют те правовые лазейки, которые использовали коррупционеры для того, чтобы оставаться безнаказанными».