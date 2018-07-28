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Срок давности взысканий за коррупционные нарушения станет единым
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Срок давности взысканий за коррупционные нарушения станет единым 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В России установят единый срок давности для применения взысканий за коррупцию. В случае одобрения соответствующего президентского закона, привлечь виновного можно будет не позднее трёх лет с момента совершения преступления.
Документ приводит к единообразию порядок привлечения муниципальных и государственных служащих, работников государственных корпораций и внебюджетных фондов к дисциплинарной ответственности за коррупционные преступления
Также предусматривается упрощённый порядок привлечения соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности в случае признания ими факта совершения правонарушения, но за исключением увольнения в связи с утратой доверия.
Кроме того, закон устанавливает единый срок давности для применения взысканий за коррупционные преступления — не позднее трёх лет с того момента, когда было совершено преступление.
Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 28 июля.
Ранее Госдума приняла президентский закон, согласно которому главы государственных корпораций смогут запрашивать сведения о доходах физических и юридических лиц для проверки соблюдения необходимых требований по противодействию коррупции.
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