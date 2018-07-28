Срок давности взысканий за коррупционные нарушения станет единым

России установят единый срок давности для применения взысканий за коррупцию. В случае одобрения соответствующего президентского закона, привлечь виновного можно будет не позднее трёх лет с момента совершения преступления.

Документ приводит к единообразию порядок привлечения муниципальных и государственных служащих, работников государственных корпораций и внебюджетных фондов к дисциплинарной ответственности за коррупционные преступления

Также предусматривается упрощённый порядок привлечения соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности в случае признания ими факта совершения правонарушения, но за исключением увольнения в связи с утратой доверия.

Кроме того, закон устанавливает единый срок давности для применения взысканий за коррупционные преступления — не позднее трёх лет с того момента, когда было совершено преступление.

Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 28 июля.