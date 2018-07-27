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Управляющая компания в Калининском районе наворовала электричества на 9 миллионов рублей
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Управляющая компания в Калининском районе наворовала электричества на 9 миллионов рублей 

tvernews.ru 1 час назад
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» во время плановой проверки выявили факты бездоговорного потребления электроэнергии, в том числе в достаточно значительных размерах. Так, воровала электричество управляющая компания в Калининском районе, подключившая к электросетям канализационные насосные станции, водонапорную башню и насосную станцию.
Общий объем неучтенного электропотребления составил 1 127 067 кВт*ч. Ущерб специалисты Тверьэнерго оценивают в 9 051 508 рублей. По факту хищения составили акт о бездоговорном потреблении и направили заявление в правоохранительные органы.
Тверьэнерго обращается к жителям Тверской области! Если вам известны случаи энерговоровства, просим сообщать о них по телефону круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или по телефону доверия МРСК Центра 8 (495) 747-92-99.
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