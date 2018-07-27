МЭР подготовило уникальную концепцию развития городов и сел России

О том, как планируют реализовать новый подход и где найти деньги на развитие, "Российской газете" рассказал врио директора департамента планирования территориального развития министерства Алексей Елин

Концепция комплексного развития городов и сельских поселений предполагает свой рецепт для каждой территории. Для крупных городов — это, например, строительство обходов, для малых городов — обновление общественного транспорта и улучшения среды, для сельских территорий — поддержка местных инициатив и развитие потребительской кооперации, пояснил Елин.

Одна из основных задач стратегии — помочь сформировать комплексный взгляд на территорию. Часть мер уже содержится в существующих отраслевых программах министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Важно обеспечить увязку этих мер, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях. Сейчас, к примеру, планы по развитию транспорта не всегда увязаны с благоустройством и энергетикой, производствами, а размещение социальных объектов может не учитывать прогноз численности населения и транспортную доступность объектов.

"Важно, чтобы инфраструктура приводила к развитию российского пространства, создавая необходимые условия для развития экономики и социальной сферы российских регионов", — считает Елин. «Такими объектами должны стать обходы городов, скоростные дороги. Необходимо расшивать „узкие“ места на основных экспортных направлениях, развивать аэропорты и порты, превращая некоторые из них в крупные хабы, обустраивать пункты пропуска через государственную границу».

В данный момент министерство готовит прогнозы пассажиропотока, основных потоков и направлений экспорта и импорта продукции, эти документы необходимы для принятия решений о строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры. Финансировать необходимые для реализации стратегии мероприятия Минэкономразвития предлагает не только из бюджетных источников, но и из средств институтов развития, специальных фондов, бизнеса в рамках инструментов государственно-частного партнерства. Сейчас министерство совместно с другими ведомствами активно прорабатывает разные механизмы финансирования. Такой подход позволит расширить «географию» программ, включить в них максимальное количество территорий и населенных пунктов.

В стратегии выделено несколько типов территорий. Это крупные города и городские агломерации, малые средние города и сельские территории, а также геостратегические территории. Задача — сделать так, чтобы выгоду от развития агломераций получали не только центры, а и прилегающие к ним территории.

Целевой сценарий стратегии предполагает создание необходимых условий для увеличения числа крупных центров экономического роста с нынешних 25 (не считая Москвы Петербурга с пригородами) до 35-40 при замедлении темпов концентрации населения в пределах двух столичных агломераций. «Одним из важнейших результатов станет вовлечение в радиус двухчасовой транспортной доступности крупнейших городов более 7 миллионов человек», — пояснил Елин.

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