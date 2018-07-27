Пока, белые ночи: уличное освещение в Архангельске «оживет» 1 августа

Осветительный сезон в столице Поморья второй год подряд начнется на 10 дней раньше обычного. С 23 июля во всех округах города МУП «Горсвет» проводит проверки систем наружного освещения во всех округах города, сообщает пресс-служба администрации Архангельска

Время включения второй год подряд переносят по просьбам горожан

Чтобы уличные светильники зажглись на всей территории областного центра, за летние месяцы была проведена большая работа по профилактике и ремонту систем уличного освещения: заменены и отремонтированы опоры, установлены новые светильники.

Добавим, что уличный свет в Архангельске включается и выключается автоматизированной системой управления и контроля освещения по утвержденному графику, но могут быть и изменения.