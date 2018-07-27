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Пока, белые ночи: уличное освещение в Архангельске «оживет» 1 августа
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Пока, белые ночи: уличное освещение в Архангельске «оживет» 1 августа 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Осветительный сезон в столице Поморья второй год подряд начнется на 10 дней раньше обычного. С 23 июля во всех округах города МУП «Горсвет» проводит проверки систем наружного освещения во всех округах города, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Время включения второй год подряд переносят по просьбам горожан
Чтобы уличные светильники зажглись на всей территории областного центра, за летние месяцы была проведена большая работа по профилактике и ремонту систем уличного освещения: заменены и отремонтированы опоры, установлены новые светильники.
Добавим, что уличный свет в Архангельске включается и выключается автоматизированной системой управления и контроля освещения по утвержденному графику, но могут быть и изменения.
— Время включения и выключения контролируется диспетчером и может быть изменено в зависимости от условий естественной освещенности, то есть в пасмурную погоду светильники загораются несколько раньше, чем в ясную, — рассказал директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.
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