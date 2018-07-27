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Замдиректор сибирского комбината погиб при полете на дельтаплане
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Замдиректор сибирского комбината погиб при полете на дельтаплане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Житель Иркутской области Вадим Кальк умер в результате крушения дельтаплана, которым сам управлял. Об этом сообщило Восточно‐Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Он вылетел на мотодельтаплане с озера Соболиное в районе реки Снежная в сторону Байкала. После этого мужчина перестал выходить на связь. На поиски пропавшего были направлены спасатели МЧС и волонтеры.
Поисковая операция завершилась 27 июля. Тело погибшего нашли в районе реки Снежная. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Кальк работал главным инженером на сайте Ангарского электролизного химического комбината. Также он занимал пост заместителя гендиректора предприятия.
Сотрудники комбината выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего сибиряка.
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