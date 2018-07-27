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Археологи провели первые раскопки на одном из городищ поздней Кобанской культуры в КЧР
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Археологи провели первые раскопки на одном из городищ поздней Кобанской культуры в КЧР 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Археологи Карачаево-Черкесии провели первые раскопки на обнаруженном в 2017 году на окраине аула Сары-Тюз городища, относящегося к поздней Кобанской культуре, сообщил в четверг ТАСС член экспедиции, заведующий археологическим музеем Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева (КЧГУ) Ахмат Айбазов.
"Городище примерно IV-III века до н.э., относящееся к позднему периоду Кобанской культуры, было обнаружено в 2017 году сотрудниками нашего вуза и внесено в реестр объектов культурного наследия как городище Башла-Кулак. Раскопки проводились здесь впервые. В этом году работы велись на площади 100 кв. метров, обнаружили древнее жилище, где найдено много фрагментов керамической посуды, бронзовые изделия — женские украшения и наконечники бронзовых стрел", — сказал Айбазов.
Городище находится на северо-восточной окраине Сары-Тюз Усть-Джегутинского района. В раскопках участвовали сотрудники Центра археологических и этнографических исследований, археологического музея и студенты исторического факультета КЧГУ.
"Экспедиция, участниками которой стали 25 человек, началась в июле и завершилась 25 числа. В следующем году планируем продолжить работу на этом объекте — втором обнаруженном в КЧР городище позднего периода Кобанской культуры, первый такой археологический объект у нас был найден еще в 80 годах прошлого столетия возле Хумаринского городища", — сказал собеседник агентства.
По словам Айбазова, в республике на перевале Гум-Баши есть памятник, относящийся к более раннему периоду знаменитой Кобанской культуры.
Кобанская культура существовала на Кавказе в конце бронзового — начале железного веков (XI-IVвека до н.э.).
Согласно данным аэрокосмической связи и архивным материалам, на которые ссылается Управление по госохране культурного наследия КЧР, в республике насчитывается более 30 тыс. объектов археологии. На сегодня в едином госреестре числится более 200 федерального и свыше 180 регионального значения объектов культурного наследия, в списке вновь выявленных — более 800 различных памятников.
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