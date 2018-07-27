Жителям Подмосковья рассказали, какие сервисы помогут узнать о своих долгах

Жителям Подмосковья доступны несколько бесплатных электронных сервисов, с помощью которых можно быстро получить информацию о своих долгах или их отсутствии, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области — главный судебный пристав региона Николай Коновалов

«Существуют бесплатные сервисы, с помощью которых каждый человек просто, быстро и удобно может получать информацию о своих долгах или их отсутствии, а также оплатить задолженность. Самый известный, и с моей точки зрения универсальный, − «Банк данных исполнительных производств» (БДИП)», — сказал Коновалов.

Он уточнил, что воспользоваться этим сервисом можно через официальный сайт управления ФССП по Московской области r50.fssprus.ru, где нужно будет заполнить специальные поля с соответствующими данными.

Кроме того, там же можно узнать о долгах фирмы или организации, услугами которой житель Подмосковья собирается воспользоваться.

«А если не хочется самому каждый раз проверять долги — можно установить бесплатное приложение на мобильный телефон, планшет, которое сделает это за вас. Просто в «Магазине приложений» следует набрать в поисковой строке «ФССП», установить бесплатное приложение и подписаться на получение сведений о наличии задолженностей по исполнительным производствам», — рассказал Коновалов.

По его словам, штрафы за нарушения правил дорожного движения можно проверить на официальном сайте ГИБДД gibdd.ru, а о наличии налоговой задолженности можно узнать на официальном сайте ФНС nalog.ru. Также граждане могут проверить наличие долга на сайте или в приложении «Госуслуги».

«Кто-то не успел зайти в банк, другой благополучно «забыл» о небольшой сумме долга, считая тот же штраф ГИБДД незначительным. При этом неуплата административного штрафа приводит к дополнительным затратам времени, денежных средств, так как влечет взыскание исполнительского сбора, наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Поэтому я рекомендую жителям Подмосковья пользоваться бесплатными электронными сервисами, чтобы не платить дважды», — заключил Коновалов.

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