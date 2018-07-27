Новак рассказал об интересе ЮАР к сотрудничеству с Россией в атомной отрасли

ЮАР не отказалась от развития атомной энергетики и сотрудничества в этой отрасли с Россией , несмотря на заморозку строительства АЭС, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак на саммите БРИКС

«Наши коллеги не отказываются от того, что они будут развивать атомную энергетику, но они сейчас разрабатывают и корректируют свою энергетическую стратегию, после этого будут уже более конкретные решения», — сказал Новак. По его словам, власти ЮАР подчеркивают, что «атомная энергетика России и наша компетенция могут использоваться в будущем для того, чтобы развивать атомную энергетику здесь».

Южной Кореей. Сейчас в ЮАР функционирует единственная на африканском континенте АЭС «Куберг» мощностью 1800 МВт. Власти страны планировали к 2030 г. запустить новые АЭС, доведя их общую мощность до 9,6 ГВт. Осенью 2014 г. Россия и ЮАР заключили соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, предусматривающее совместное сооружение до восьми блоков АЭС. Также ЮАР обсуждала строительство АЭС с США