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Новак рассказал об интересе ЮАР к сотрудничеству с Россией в атомной отрасли
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Новак рассказал об интересе ЮАР к сотрудничеству с Россией в атомной отрасли 

Ведомости 1 час назад
ЮАР не отказалась от развития атомной энергетики и сотрудничества в этой отрасли с Россией, несмотря на заморозку строительства АЭС, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак на саммите БРИКС.
«Наши коллеги не отказываются от того, что они будут развивать атомную энергетику, но они сейчас разрабатывают и корректируют свою энергетическую стратегию, после этого будут уже более конкретные решения», — сказал Новак. По его словам, власти ЮАР подчеркивают, что «атомная энергетика России и наша компетенция могут использоваться в будущем для того, чтобы развивать атомную энергетику здесь».
Сейчас в ЮАР функционирует единственная на африканском континенте АЭС «Куберг» мощностью 1800 МВт. Власти страны планировали к 2030 г. запустить новые АЭС, доведя их общую мощность до 9,6 ГВт. Осенью 2014 г. Россия и ЮАР заключили соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, предусматривающее совместное сооружение до восьми блоков АЭС. Также ЮАР обсуждала строительство АЭС с США и Южной Кореей.
В конце 2016 г. южноафриканская Eskom объявила о планах построить шесть ядерных реакторов. Проектами заинтересовались «Росатом», китайская SNPTC, французская EDF, южно-корейская KEPCO. Однако весной 2017 г. Верховный суд провинции Западный Кейп признал незаконными соглашения ЮАР с Россией, США и Южной Кореей о строительстве АЭС и аннулировал их. Суд обязал согласовывать любые сделки по строительству атомных станций с парламентом страны.
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