Племянник в больнице: в Сорочинском округе мужчина погиб в выгребной яме

Сорочинском городском округе проводится доследственная проверка по факту гибели местного жителя и отравления его племянника.

Тело 37-летнего погибшего обнаружено 25 июля во дворе дома по улице Центральной села Николаевка . Его 16-летний родственник был госпитализирован в больницу с отравлением газом неизвестной этиологии.

Предварительно выяснено, что мужчина надышался сероводородными газами, потерял сознание и упал в канализационную яму, очисткой которой он занимался. Подросток пытался спасти мужчину, но тоже потерял сознание. Потерпевших из выгребной ямы вытащил отец школьника. Стоит отметить, что сейчас жизни подростка угрозы нет.