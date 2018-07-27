Племянник в больнице: в Сорочинском округе мужчина погиб в выгребной яме 

В Сорочинском городском округе проводится доследственная проверка по факту гибели местного жителя и отравления его племянника.
Тело 37-летнего погибшего обнаружено 25 июля во дворе дома по улице Центральной села Николаевка. Его 16-летний родственник был госпитализирован в больницу с отравлением газом неизвестной этиологии.
Предварительно выяснено, что мужчина надышался сероводородными газами, потерял сознание и упал в канализационную яму, очисткой которой он занимался. Подросток пытался спасти мужчину, но тоже потерял сознание. Потерпевших из выгребной ямы вытащил отец школьника. Стоит отметить, что сейчас жизни подростка угрозы нет.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК региона.