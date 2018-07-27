Жителей многоэтажек в Ростовской области обязали благоустраивать прилегающую территорию 

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным приняли закон «О порядке определения правилами благоустройства территорий муниципальных образований границ прилегающих территорий». Теперь собственники земельного участка должны будут вкладывать средства в благоустройство территории. Ранее эти меры носили только рекомендательный характер. При этом налоговую нагрузку за прилегающую территорию собственники нести не будут.
Как отметил спикер донского парламента Александр Ищенко, новый областной закон определяет границы прилегающих территорий. Теперь собственники многоэтажек смогут определять, как именно они благоустроят прилегающую территорию, установить там по своему усмотрению детские площадки и парковочные места. В тоже время для ограничения «аппетитов муниципалитета», согласно федеральному закону, максимальная площадь прилегающей территории не может превышать ее минимальную площадь более чем на 30%.