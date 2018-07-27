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Администрация Барнаула пообещала отремонтировать переход через Пивоварку
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Администрация Барнаула пообещала отремонтировать переход через Пивоварку 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Мост-переход через Пивоварку в районе ул. Новороссийской, который в мае 2018 года был разрушен талыми водами, будет восстановлен.
Как сообщил Игорь Берг, представитель общественной организации «Гражданский патруль», поначалу жители микрорайона пытались решить проблему самостоятельно: отсыпали провал, чтобы по нему могли ходить люди. Позже общественники обратились в администрацию Барнаула с просьбой отремонтировать переход и построить в микрорайоне ливневую канализацию.
Из ответа, подписанного заместителем главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александром Алексеенко, следует, что переход в районе дома №69 будет восстановлен в течение дорожно-строительного сезона 2018 года.
Строительство «ливневки» не включено в адресную инвестиционную программу на 2018-2020 годы.
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