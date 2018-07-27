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В Петербурге прокуратура ищет убийц уток
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В Петербурге прокуратура ищет убийц уток 

АиФ Санкт-Петербург 40 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге природоохранная прокуратура ищет истребителя уток, пишет «Петербургский дневник».
Региональное ведомство заинтересовалось массовой гибелью водоплавающих птиц на реке Новая. Ранее жители Кировского района сообщили в социальных сетях о том, что в водоеме слишком много мертвых уток.
Ситуацией возмутился депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Он обратился в природоохранную прокуратура с просьбой проверить эту информацию, найти виновников и остановить гибель уток.
К слову, некоторое время назад петербуржцы уже жаловались на то, что над рекой стоит неприятный запах. А также о пятнах мазута на поверхности. Прокуратура намерена выяснить причину очередного экологического бедствия.
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