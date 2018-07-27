Жительница Барнаула на спор отправилась пешком в Бийск

Жительница Барнаула Виктория поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, что сможет дойти пешком до Бийска . Расстояние между городами составляет около 166 км.

Спор произошел в День рождения Виктории, 19 июля. Девушка сдержала слово и уже 25 июля вместе с другом отправилась в путь под девизом «Сто или ничего».

Путешественники идут по трассе Р-256. Маршрут начался от стелы, установленной за Старым мостом, к утру 27 июля Виктория и ее друг дошли до Троицкого района.

Авантюристы снимают видео о своем приключении и выкладывают его на странице Виктории в instagram.com. Ролики посмотрело несколько тысяч человек.

Публикация от Виктория (@viktoria_19071991) 24 Июл 2018 в 11:28 PDT