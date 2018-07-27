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Жительница Барнаула на спор отправилась пешком в Бийск
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Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Жительница Барнаула на спор отправилась пешком в Бийск 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Жительница Барнаула Виктория поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, что сможет дойти пешком до Бийска. Расстояние между городами составляет около 166 км.
Спор произошел в День рождения Виктории, 19 июля. Девушка сдержала слово и уже 25 июля вместе с другом отправилась в путь под девизом «Сто или ничего».
Путешественники идут по трассе Р-256. Маршрут начался от стелы, установленной за Старым мостом, к утру 27 июля Виктория и ее друг дошли до Троицкого района.
Авантюристы снимают видео о своем приключении и выкладывают его на странице Виктории в instagram.com. Ролики посмотрело несколько тысяч человек.
Публикация от Виктория (@viktoria_19071991) 24 Июл 2018 в 11:28 PDT
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