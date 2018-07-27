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Металлурги ВИЗ-Стали осваивают смежные профессии без отрыва от производства
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Металлурги ВИЗ-Стали осваивают смежные профессии без отрыва от производства 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился очередной этап программы обучения заводчан смежным профессиям без отрыва от производства.
34 работника ремонтного управления и цеха холодной прокатки освоили дополнительные специальности водителя электро— и автотележки и водителя электропогрузчика. Впервые обучившиеся на базе предприятия сотрудники получили удостоверения Гостехнадзора с присвоением водительской категории С и права управлять грузовым транспортным средством массой более 3,5 тонн за пределами завода.
Занятия длились два месяца и проводились в два этапа. На первом этапе работники прошли теоретическую и практическую подготовку в мастерской по ремонту транспортных средств. На втором — отработали полученные навыки на рабочих местах под руководством аттестованных инструкторов производственного обучения.
Завершилось обучение экзаменом, который принимали представители Гостехнадзора. Он включал проверку теоретических знаний правил дорожного движения и практических навыков по вождению дизельного погрузчика. Все участники образовательной программы успешно прошли экзаменационные испытания.
«Совмещение профессий повышает эффективность использования рабочего времени, обеспечивает взаимозаменяемость, дает возможность выполнять определенные виды работ без привлечения дополнительного штата сотрудников. С начала 2018 года востребованные на ВИЗ-Стали смежные специальности стропальщика, водителя погрузчика, электро— и автотележки, аккумуляторщика, лифтера, термиста проката и труб на базе предприятия получили 64 человека», — отметила и. о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.
До конца 2018 года обучение в рамках различных образовательных проектов пройдут около 90% сотрудников ВИЗ-Стали. На эти цели предприятие направит свыше 4,5 млн рублей.
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