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Волгоградцы на 20% реже стали жаловаться в Госжилнадзор
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Волгоградцы на 20% реже стали жаловаться в Госжилнадзор 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Госжилнадзор Волгоградской области во II-м квартале, по сравнению с I-м, количество обращений местных жителей снизилось на 20%.
По данным пресс-службы инспекции, больше всего вопросов (43%) поступает от жителей по техническому состоянию жилищного фонда. Далее следуют обращения по начислению платы за коммунальные услуги (24%).
Вопросы оказания ЖКУ составляют 12% и в основном касаются горячего водоснабжения (2,7%). 8,5% жителей региона обращались по управлению жилищным фондом, 7,5% — по правомерности выбора способа управления многоквартирными домами, 0,4% — по передаче технической документации на МКД, 0,6% — по лицензированию УК. В пресс-службе также отметили, что во втором квартале увеличилось количество обращений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ — с 5,2% до 7%.
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