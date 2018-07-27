Волгоградцы на 20% реже стали жаловаться в Госжилнадзор

В Госжилнадзор Волгоградской области во II-м квартале, по сравнению с I-м, количество обращений местных жителей снизилось на 20%.

По данным пресс-службы инспекции, больше всего вопросов (43%) поступает от жителей по техническому состоянию жилищного фонда. Далее следуют обращения по начислению платы за коммунальные услуги (24%).

Вопросы оказания ЖКУ составляют 12% и в основном касаются горячего водоснабжения (2,7%). 8,5% жителей региона обращались по управлению жилищным фондом, 7,5% — по правомерности выбора способа управления многоквартирными домами, 0,4% — по передаче технической документации на МКД, 0,6% — по лицензированию УК. В пресс-службе также отметили, что во втором квартале увеличилось количество обращений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ — с 5,2% до 7%.