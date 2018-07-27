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Надземный переход через Старосимферопольское шоссе в Подольске начнут строить осенью
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Надземный переход через Старосимферопольское шоссе в Подольске начнут строить осенью 

360tv.ru 1 час назад
Проект строительства надземного пешеходного перехода на 45‐м километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Подольск получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы». Работы стартуют уже этой осенью, заявил глава Минтранса Московской области Игорь Тресков.
Он отметил, что переход будет построен по поручению губернатора Андрея Воробьева, к которому с такой просьбой местные жители обратились на открытии автодороги «Южный обход Подольска».
Проект дороги был утвержден еще до застройки новых жилых комплексов и не учитывал обеспечение пешеходной доступности через Старосимферопольское шоссе.
«Проект надземного перехода готов и прошел госэкспертизу, что позволит объявить конкурсные процедуры на строительство и начать работы уже осенью после заключения контракта», — сказал Тресков.
Завершить возведение объекта планируется в 2019 году. Переход длиной в 46 метров будет состоять из металлического пролетного строения. Крайние опоры будут башенного типа с лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами. Они обеспечат доступ маломобильных граждан.
Проект включает также размещение тротуаров, двух остановок наземного транспорта в районе ЖК «Бородино» и «Весенний». Для безопасности дорожного движения и общественного порядка на переходе установят видеонаблюдение.
Кроме того, намечены работы по усилению сети ливневой канализации и озеленению в районе участка строительства.
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