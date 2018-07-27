Надземный переход через Старосимферопольское шоссе начнут строить осенью 

Завершить строительство объекта планируют в 2019 году.
Строительство надземного пешеходного перехода через Старосимферопольское шоссе начнется осенью в Подольске, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Глава областного Минтранса Игорь Тресков сообщил, что на сегодняшний день проект перехода уже прошел госэкспертизу, вскоре будет объявлено о начале конкурсных процедур на строительство.
После заключения контракта будет объявлено о начале строительных работ.
Переход появится на 45-м километре трассы, его длина составит 46 метров.