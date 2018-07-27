Ещё
Надземный переход через Старосимферопольское шоссе начнут строить осенью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Надземный переход через Старосимферопольское шоссе начнут строить осенью 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Завершить строительство объекта планируют в 2019 году.
Строительство надземного пешеходного перехода через Старосимферопольское шоссе начнется осенью в Подольске, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Глава областного Минтранса Игорь Тресков сообщил, что на сегодняшний день проект перехода уже прошел госэкспертизу, вскоре будет объявлено о начале конкурсных процедур на строительство.
После заключения контракта будет объявлено о начале строительных работ.
Переход появится на 45-м километре трассы, его длина составит 46 метров.
Вечерняя Москва: последние новости
Противостояние Солнца и Марса смогут наблюдать москвичи Звезда реалити-шоу прокомментировал изъятие съемочной площадки «Дома-2» Ученые выяснили сколько акваторий в Мировом океане осталось не тронутыми человеком
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
ЦБ принял решение по ключевой ставке
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение