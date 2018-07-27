Новый памятник откроют в Петрозаводске

В День ВДВ в Петрозаводске состоится открытие нового памятника.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, 2 августа в рамках празднования дня ВДВ в Петрозаводске в сквере около Храма во имя святого пророка Божия Илии состоится открытие памятника Герою Российской Федерации , капитану Вооруженных сил Александру Калинину

Был командиром группы спецназа, командиром разведгруппы, старшим переводчиком информационного отделения, затем назначен командиром группы минирования.

21 февраля 2000 года около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков.

Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из другого подразделения, пытавшиеся прийти на помощь, погибли, в живых осталось всего 2 человека. Согласно показаниям жителей села и взятых впоследствии в плен боевиков, бандиты потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Указом Президента Российской Федерации № 1162 от 24 июня 2000 года капитану Калинину Александру Анатольевичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).