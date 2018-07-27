Новый памятник откроют в Петрозаводске 

В День ВДВ в Петрозаводске состоится открытие нового памятника.
Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, 2 августа в рамках празднования дня ВДВ в Петрозаводске в сквере около Храма во имя святого пророка Божия Илии состоится открытие памятника Герою Российской Федерации, капитану Вооруженных сил Александру Калинину.
Александр Калинин родился в поселке Надвоицы Сегежского района. Служил в поселке Пушной Мурманской области, с 1998 года во 2-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил России, дислоцированной в Пскове.
Был командиром группы спецназа, командиром разведгруппы, старшим переводчиком информационного отделения, затем назначен командиром группы минирования.
21 февраля 2000 года около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков.
Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из другого подразделения, пытавшиеся прийти на помощь, погибли, в живых осталось всего 2 человека. Согласно показаниям жителей села и взятых впоследствии в плен боевиков, бандиты потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.
Указом Президента Российской Федерации № 1162 от 24 июня 2000 года капитану Калинину Александру Анатольевичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
По материалам: ptzgovorit.ru