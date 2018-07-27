В воронежском аэропорту сожгли 3,5 кг подозрительного мяса 

25 июля в международном пункте пропуска в аэропорту Воронеж обнаружили подозрительную продукцию, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В ручной клади и багаже пассажиров, приехавших в Воронеж из Ташкента, обнаружили три партии мясной продукции общим весом 3,5 кг и 2,8 кг молочной. Никаких ветеринарных сопроводительных документов у пассажиров не было. Было принято решение сжечь опасную продукцию.
Также ранее на границе с Украиной таможенники остановили пассажира, который перевозил в ручной клади две партии пчелиного меда общим весом 16 кг. Подозрительную продукцию вернули обратно.