Летчики армейской авиации ВВО под Хабаровском отработали специальную обработку самых больших в мире вертолетов 

В ходе ЛТУ винтокрылые машины совершили групповую передислокацию на запасной аэродром.
На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялось летно-тактическое учение с экипажами самых больших в мире, серийно выпускаемых, военно-транспортных вертолетов МИ-26, а также транспортно-штурмовых Ми-8амтш.
В ходе ЛТУ винтокрылые машины совершили групповую передислокацию на запасной аэродром. По легенде учения район приземления оказался условно заражен.
Летчики совместно с инженерно-техническим составом отработали специальную обработку самых больших в мире вертолетов МИ-26 под прикрытием МИ-8амтш.
Помимо основной темы учения экипажи вертолетов МИ-8амтш и МИ-26 отработали летно-тактические задачи по доставке материальных средств, в том числе медицинского имущества, а также эвакуацию условно раненых.
Стоит отметить, тяжелый военно-транспортный вертолёт МИ-26 способен перевозить крупногабаритные грузы массой до 20 тонн, в том числе и боевую технику.