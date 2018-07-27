Ещё
Летчики армейской авиации ВВО под Хабаровском отработали специальную обработку самых больших в мире вертолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики армейской авиации ВВО под Хабаровском отработали специальную обработку самых больших в мире вертолетов 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе ЛТУ винтокрылые машины совершили групповую передислокацию на запасной аэродром.
На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялось летно-тактическое учение с экипажами самых больших в мире, серийно выпускаемых, военно-транспортных вертолетов МИ-26, а также транспортно-штурмовых Ми-8амтш.
В ходе ЛТУ винтокрылые машины совершили групповую передислокацию на запасной аэродром. По легенде учения район приземления оказался условно заражен.
Летчики совместно с инженерно-техническим составом отработали специальную обработку самых больших в мире вертолетов МИ-26 под прикрытием МИ-8амтш.
Помимо основной темы учения экипажи вертолетов МИ-8амтш и МИ-26 отработали летно-тактические задачи по доставке материальных средств, в том числе медицинского имущества, а также эвакуацию условно раненых.
Стоит отметить, тяжелый военно-транспортный вертолёт МИ-26 способен перевозить крупногабаритные грузы массой до 20 тонн, в том числе и боевую технику.
ТК «Звезда»: последние новости
«Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео СМИ: США готовятся нанести удар по Ирану при помощи Австралии Минфин предложил учитывать нарушения ПДД при определении цены ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ561
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя32
В Крыму нашли ядерное оружие64
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий92
Магазинам грозит массовое изъятие продуктов27
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение