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Вслед за Титова по ночам будут закрывать улицу Селькоровскую
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Вслед за Титова по ночам будут закрывать улицу Селькоровскую 

e1.ru 42 минуты назад
Фото: e1.ru
Две новости о перекрытии дорог. Во-первых, вслед за улицей Титова в ночной блокаде окажется её продолжение — улица Селькоровская. Закроют её уже сегодня вечером, в 22:00 — будьте внимательны и ищите другие способы добраться до Керамики или вырваться из Екатеринбурга в сторону Полевского.
Как сообщили в мэрии, с 27 июля по 10 августа Селькоровскую будут закрывать с 22:00 до 06:00. Напомним, по тому же графику закрывают Титова на отрезке от Рижского переулка до Новинской. Подрядчик работ — «Городское управление дорожно-строительных работ».
Неприятная новость для тех, кто обитает в районе улицы Гражданской. Отрезок улицы от пересечения с Челюскинцев до дома № 11 должны были открыть 30 июля. Сейчас стало известно, что подрядчик перенёс сроки на месяц, до 30 августа.
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