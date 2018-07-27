Ещё
На Вторчермете начинается ремонт улицы Селькоровской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Вторчермете начинается ремонт улицы Селькоровской 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
С вечера 27 июля в столице Урала для реконструкции проезжей части начнут перекрывать улицу Селькоровскую. Как сообщил «Уралинформбюро» помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов, работы будут вестись в ночное время — движение будет перекрыто ежедневно с 22.00 до 6.00 вплоть до 10 августа.
Стоит отметить, что двумя днями ранее на Вторчермете для движения транспорта до 10 августа также закрыли улицу Титова (от переулка Рижского до пересечения с улицами Новинской и Селькоровской). Дорожники по ночам укладывают на этом участке асфальт.
Уралинформбюро: последние новости
Ликуйте! Площадка "Дома-2" пойдет под бульдозер Иосиф Кобзон попал в больницу В Кургане закрыли два из трех разрешенных для купания пляжей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий454
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя62
В России взлетят цены на ЖКХ678
В Крыму нашли ядерное оружие102
Кобзон находится в реанимации14
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение