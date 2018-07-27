На Вторчермете начинается ремонт улицы Селькоровской

С вечера 27 июля в столице Урала для реконструкции проезжей части начнут перекрывать улицу Селькоровскую. Как сообщил «Уралинформбюро» помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов, работы будут вестись в ночное время — движение будет перекрыто ежедневно с 22.00 до 6.00 вплоть до 10 августа.

Стоит отметить, что двумя днями ранее на Вторчермете для движения транспорта до 10 августа также закрыли улицу Титова (от переулка Рижского до пересечения с улицами Новинской и Селькоровской). Дорожники по ночам укладывают на этом участке асфальт.