Как успеть подтвердить основной вид деятельности

15 апреля — крайний день для того, чтобы отправить в соцстрах заявление с прилагающимися документами о подтверждении основного вида экономической деятельности.

Однако, если компания опоздает всего на несколько дней, фонд все равно должен принять документы и установить тариф в соответствии с фактическим видом деятельности фирмы.

Главное — успеть отправить заявление до того дня, когда сам фонд вышлет компании уведомление о максимальном тарифе. ФСС должен сделать это в течение 2 недель — до 1 мая.