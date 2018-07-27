Как успеть подтвердить основной вид деятельности 

15 апреля — крайний день для того, чтобы отправить в соцстрах заявление с прилагающимися документами о подтверждении основного вида экономической деятельности.
Однако, если компания опоздает всего на несколько дней, фонд все равно должен принять документы и установить тариф в соответствии с фактическим видом деятельности фирмы.
Главное — успеть отправить заявление до того дня, когда сам фонд вышлет компании уведомление о максимальном тарифе. ФСС должен сделать это в течение 2 недель — до 1 мая.
Исходя из этих соображений, Верховный Суд РФ встал на сторону организации, которая отправила документы в фонд 18 апреля, а соцстрах выслал ей навстречу свое уведомление только 26 апреля.