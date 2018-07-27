Руководство Орловского завода силикатного кирпича заявило о стабилизации

Накануне, 26 июля, в ходе визита в Ливенский район врио губернатора Орловской области Андрей Клычков осмотрел производственные цеха филиала Орловского завода силикатного кирпича.

Как сообщил генеральный директор подразделения АО «ОЗСК» Александр Князев , предприятие производит силикатный кирпич трех видов. Продукция поставляется в Орловскую, Курскую, Липецкую, Воронежскую области. В год компания выпускает около 30 млн ед. кирпича. Александр Князев сообщил, что предприятие после непростого периода выходит на стабильные темпы работы. В 2019 году прогнозируется рост основных показателей деятельности, цитирует директора пресс-служба облправительства.

ОЗСК контролируется ООО «Воронежская инвестиционная палата». В начале 2017 года начался перенос основного производства с площадки Орловского завода силикатного кирпича в ливенский филиал. Это объясняли общим падением спроса на продукцию, при которой производство кирпича в Орле стало нерентабельным.

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