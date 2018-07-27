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Руководство Орловского завода силикатного кирпича заявило о стабилизации
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Руководство Орловского завода силикатного кирпича заявило о стабилизации 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 26 июля, в ходе визита в Ливенский район врио губернатора Орловской области Андрей Клычков осмотрел производственные цеха филиала Орловского завода силикатного кирпича.
Как сообщил генеральный директор подразделения АО «ОЗСК» Александр Князев, предприятие производит силикатный кирпич трех видов. Продукция поставляется в Орловскую, Курскую, Липецкую, Воронежскую области. В год компания выпускает около 30 млн ед. кирпича. Александр Князев сообщил, что предприятие после непростого периода выходит на стабильные темпы работы. В 2019 году прогнозируется рост основных показателей деятельности, цитирует директора пресс-служба облправительства.
ОЗСК контролируется ООО «Воронежская инвестиционная палата». В начале 2017 года начался перенос основного производства с площадки Орловского завода силикатного кирпича в ливенский филиал. Это объясняли общим падением спроса на продукцию, при которой производство кирпича в Орле стало нерентабельным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Орловский завод силикатного кирпича переезжает в Ливенский район — СМИ  Сообщение Руководство Орловского завода силикатного кирпича заявило о стабилизации появились сначала на РИА 57.
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