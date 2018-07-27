В районе проходит демонтаж устаревших металлических газонных ограждений

Морально устаревшие металлические конструкции в районе продолжают демонтировать. Это металлические ограждения газонов.

Сейчас проводятся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: улица Лухмановская, дом 27 и дом 29. В этих местах газонные ограждения демонтированы полностью.

Кроме того, около ста десяти метров металлических конструкций демонтировали в районе дома 33 по улице Лухмановская.

Металлические ограждения газонов устарели не только морально, но и физически. Некоторые из них даже выглядят неприглядно и портят общий вид улиц и дворов. Вместо них во дворах планируют сделать живые изгороди. Они сохранят растущие зеленые насаждения. Также сохранить насаждения поможет сознательность владельцев автомобилей, которые будут парковать машины в парковочных карманах.