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В районе проходит демонтаж устаревших металлических газонных ограждений
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В районе проходит демонтаж устаревших металлических газонных ограждений 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Морально устаревшие металлические конструкции в районе продолжают демонтировать. Это металлические ограждения газонов.
Сейчас проводятся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: улица Лухмановская, дом 27 и дом 29. В этих местах газонные ограждения демонтированы полностью.
Кроме того, около ста десяти метров металлических конструкций демонтировали в районе дома 33 по улице Лухмановская.
Металлические ограждения газонов устарели не только морально, но и физически. Некоторые из них даже выглядят неприглядно и портят общий вид улиц и дворов. Вместо них во дворах планируют сделать живые изгороди. Они сохранят растущие зеленые насаждения. Также сохранить насаждения поможет сознательность владельцев автомобилей, которые будут парковать машины в парковочных карманах.
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