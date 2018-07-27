Дмитрий Николаев и Сергей Горин зарегистрировались на выборы в депутаты гордумы

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Согласно информации, на заседании 31 июля избирком примет решение о регистрации остальных участников, подавших документы: члена «Справедливой России» Антона Москаленко, кандидата от «Яблока» Алексея Репникова и представителя КПРФ Михаила Завьялова. Также в порядке самовыдвижения свою кандидатуру предложил военный пенсионер Вадим Орешин. Однако, по информации избирательной комиссии, он не предоставил достаточное количество листов с подписями избирателей, а значит, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата.

Срок предоставления документов для регистрации на выборы депутатов гордумы закончился 25 июля. Как сообщила председатель избирательной комиссии Марина Мамонова, следующий этап избирательной компании — агитация — начнется 11 августа. Кандидаты смогут рассказать о предвыборной кампании в СМИ, а также организовать встречи с жителями города, которые будут проходить на территории школы № 172 Московского района.

Кроме этого на следующей неделе будут распределены бесплатные печатные площади в четырех печатных СМИ.