Матвиенко предложила разделить ФСИН, в Кремле обсуждают более радикальную реформу ведомства

заключенного в ярославской колонии N1 предложила разделить Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) на гражданскую и силовую части. В Кремле обсуждают и более радикальный вариант реформирования ведомства.

Пытку Евгения Макарова в колонии, запечатленную на видеозаписи, Матвиенко назвала чудовищным преступлением, пишет. Эта ситуация показала, что ФСИН нуждается в изменениях, заявила спикер на специально созванной пресс-конференции в Совфеде 26 июля. В качестве примера реформы она привела борьбу Минобороны с дедовщиной.

"Сколько лет мы жили с этим злом, когда приходили известия, что молодых солдат мучили, унижали? Ведь удалось с этим справиться", — отметила Матвиенко. Она полагает, что в пенитенциарном ведомстве необходимо отделить задачи контроля и охраны от задач перевоспитания и социализации. Последними, по мнению спикера, должна заниматься гражданская служба.

Председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству, сенатор Александр Башкин согласился, что совмещать охрану осужденных, их воспитание, социализацию и соблюдение режима наказания работникам ФСИН сложно. По его мнению, в компетенции ФСИН нужно оставить только контроль, охрану и обеспечение порядка в местах лишения свободы. «Что касается перевоспитания и трудовой реабилитации, социализации, то это скорее зона ответственности Минтруда », — предложил Башкин.

Между тем в государственно-правовом управлении администрации президента уже больше года рассматривают проект реформы ФСИН по ее разделению на два ведомства — гражданское и силовое, рассказал РБК источник, близкий к руководству службы. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных, согласно проекту реформы, займется федеральное агентство при Минюсте , а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.

Полномочия ФСИН по оперативно-разыскной деятельности, а также сотрудники оперативных отделов, которые занимаются вербовкой агентов в криминальной среде, прослушиванием телефонных переговоров и розыском беглых заключенных, перейдут в МВД

Летом 2017 года была создана межведомственная рабочая группа, в которую входят представители МВД, ФСБ , Минюста и государственно-правового управления президента. В группе в закрытом режиме готовят два варианта реформирования ФСИН, и в обоих случаях над ведомством будет усилен контроль ФСБ.

Первый сценарий реформы предполагает упразднение управления собственной безопасности (УСБ) и сокращение оперативной составляющей работы ФСИН, штатные ставки оперативников службы будут переданы ФСБ и МВД. «В МВД будут расширены подразделения уголовного розыска, которые станут заниматься розыском сбежавших уголовников и другими функциями оперативных сотрудников ФСИН», — рассказал собеседник издания.

По его словам, ФСБ возьмет на себя антикоррупционную составляющую, медицинское обслуживание заключенных передадут в Минздрав , а у ФСИН останутся хозяйственная часть, вопросы соблюдения режима исполнения наказаний и этапирование осужденных.

Второй сценарий более радикальный и предполагает передать конвоирование и спецназ Росгвардии, в обязанности которой будет входить подавление бунтов в колониях, это уже прописано в законе о войсках национальной гвардии.

Все, что относится ко внутреннему устройству колонии, оперативная работа с заключенными, воспитательная работа с контингентом и многое другое перейдет к МВД, где планируется воссоздать Главное управление исполнения наказаний (ГУИН). По словам источника, большинство участников рабочей группы выступают именно за этот вариант. Правда, его воплощению в жизнь мешают обязательства России Совете Европы , в соответствии с которыми пенитенциарная служба была отделена от МВД и передана в Минюст.

Правозащитники против слияния ФСИН с МВД В таком случае система станет еще более закрытой и коррумпированной, полагает руководитель организации «Правовая зона» Елена Соколова . По ее мнению, реформы ФСИН должны в первую очередь обеспечить для заключенных безопасное отбывание наказания.

20 июля

опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года.

Материал вызвал большой резонанс в обществе и разошелся по интернету. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, в ярославской колонии задержали

семерых

сотрудников.