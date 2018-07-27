Глава ФСИН призвал не спешить с реформой ведомства

"Надо посмотреть, каким способом это осуществить. Просто сказать, что надо сделать так, может быть, это и правильно, но надо со всех сторон это осмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение", — сказал Корниенко журналистам в пятницу.

При этом он заверил, что во ФСИНе готовы участвовать в этом процессе.

Валентина Матвиенко ранее заявила, что «потрясена … чудовищным преступлением в ярославской колонии», и призвала провести «самое серьезное расследование». По ее словам, необходимо реформировать саму систему ФСИН.