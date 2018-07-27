Найден пластик, который быстро разлагается в почве

Группа специалистов из Австрии Швейцарии провела исследование, в ходе которого ученые изучили процесс биодеградации пластика PBAT, из которого изготавливают некоторые виды упаковки и мешки для мусора.

В ходе эксперимента исследователи выяснили, что продукты из такого материала разлагаются намного быстрее, что позволит сократить количество мусора, загрязняющее почву.

Проблема загрязнения почвы полиэтиленовыми пленками и прочим мусором стоит гораздо остро, так как после сельскохозяйственных работ остается много мелкого мусора, оседающего в почве. Дело в том, что многие компании для улучшения качества урожая часто прибегают к мульчированию.

Напомним, что мульчирование — это поверхностное покрытие почвы му́льчей для её защиты и улучшения свойств. Как правило, мульча состоит из нескольких слоев гравия и полиэтиленовой пленки, которыми покрывают грунт и защищают его от перегрева или замерзания.

Но при сборке урожая пленка может порваться и небольшие кусочки остаются в почве, где могут разлагаться от 700 до 1 тыс. лет. Это не только загрязняет наше планету, но и снижает плодородность сельскохозяйственного участка.

Чтобы избежать таких проблем ученые предлагают использовать вместо полиэтилена PBAT. Специалисты провели эксперимент, чтобы проверить его эффективность. РВАТ добавили в специальный стеклянный контейнер с почвой, а внизу проложили изотоп углерода 13C.

Эксперимент продлился шесть недель, и за это время бактерии и нитевидные грибы смогли полностью разрушить пластик.

Ученые планируют продолжать эксперименты, чтобы выяснить, как разлагается PBAT в почвах разной солености.