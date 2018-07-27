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В цветниках и с новым асфальтом: трамвайное кольцо на Хлебной площади приведут в порядок
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В цветниках и с новым асфальтом: трамвайное кольцо на Хлебной площади приведут в порядок 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На кольце полностью сняли старое дорожное покрытие
В Самаре завершились подготовительные работы внутри трамвайного кольца на Хлебной площади. Теперь специалистам предстоит уложить новый асфальт и бордюрный камень. Об этом сообщили в городской администрации.
Подрядчик установит здесь урны, скамейки и опоры освещения, а также обрежет деревья и разобьет цветники.
— На этом благоустройство площадки не закончится. В порядок приведут и межрельсовое пространство, и места, где торгуют пенсионеры. Тогда пространство действительно начнет выглядеть по-новому, — рассказали в мэрии.
Городские власти решили оказаться от демонтажа трамвайных путей на Хлебной площади, как это предусматривалось в первоначальном проекте строительства Фрунзенского моста. В результате специалисты, занимающиеся строительством Фрунзенского моста, оказались вынуждены экстренно корректировать проект. Впрочем, судя по словам министра транспорта, на сроках строительства это не скажется.
Изначально завершить строительство объекта планировали в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования срок передвинули на 2019 год. Посмотрите последний фотоотчет со строительства моста. Сейчас готовность пролетного строения составляет 60%.
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