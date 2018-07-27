«Святогор» завершил заливку фундамента под новый плавильный комплекс

ЕКАТЕРИНБУРГ , 27 июля. / ТАСС /. На ОАО «Святогор» предприятие металлургического комплекса УГМК ) завершена заливка фундамента под новый плавильный комплекс на основе технологии «Ausmelt», который заменит устаревшие обжиговые и отражательные печи. Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, это один из этапов реализации масштабной программы реконструкции металлургического производства. Проект включен в реестр приоритетных инвестпроектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов. «В рамках программы уже выполнен существенный объем работ, в том числе демонтаж железнодорожного пути, разработка грунта, подготовительные мероприятия по монтажу арматурного каркаса. Бетонирование фундамента завершило данный этап строительства», — сказано в сообщении. При бетонировании использовался специальный сульфатостойкий бетон, который обеспечивает надежную защиту зданий и сооружений от воздействия атмосферных осадков. Его применение обеспечивает конструкции устойчивость к морозам и износостойкость. Доставка бетона осуществлялась одновременно двумя организациями — из городов Нижний Тагил и Нижняя Тура. Во избежание непредвиденных простоев во время бетонирования на промплощадке находились сразу два бетононасоса — основной и резервный. На следующем этапе будут проведены гидроизоляция фундаментов, обратная засыпка котлована и монтаж нового участка железнодорожного пути. Эти работы завершатся в начале августа. Будущий комплекс будет состоять из печи Ausmelt с электропечью-отстойником и котлом-утилизатором. Реализация проекта выведет одно из старейших медеплавильных предприятий Урала на принципиально новый уровень технологического развития и позволит кардинально решить проблему атмосферных выбросов. После окончания реконструкции металлургического производства «Святогор» сможет не только снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, но и увеличить выпуск черновой меди до 103 тыс. тонн в год, что на 25% превышает существующие объемы. Инвестиции в реконструкцию металлургического производства ОАО «Святогор» составят 7,5 млрд рублей.

О предприятиях

ОАО «Святогор» — предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник (объем добычи руды — 170 тыс. тонн в год), Северный медно-цинковый рудник (980 тыс. тонн), обогатительная фабрика (объем переработки — 2,6 млн тонн руды в год), сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.