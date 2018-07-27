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Сенат США проголосовал за снижение пошлин на сотни китайских товаров
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Сенат США проголосовал за снижение пошлин на сотни китайских товаров 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». На фоне обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином Сенат США в четверг одобрил законопроект, который снизит торговые барьеры для сотни товаров, произведенных в Китае. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
Без обсуждения Сенат единогласно проголосовал за принятие законопроекта, который сократит или отменит тарифы на бытовую технику, химикаты и примерно 1660 других товаров, произведенных за пределами США. Почти половина из этих товаров производится в Китае, показал проведенный Reuters анализ правительственных документов. Белый дом не объявлял официальной позиции по законопроекту, который единогласно приняли Сенат и Палата представителей. Две палаты должны устранить незначительные разногласия, прежде чем они смогут отправить документ на подпись президенту США Дональду Трампу.
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Трамп заявил о готовности применить пошлины на $500 млрд товаров из Китая Торговый профицит Китая с США достиг рекордно высокого уровня Пауэлл: высокие пошлины из-за «торговой войны» навредят экономике США Сторонники законопроекта заявили, что он обеспечит стимул для экономики, устранив тарифы, установленные для защиты отраслей, которые больше не существуют в Соединенных Штатах. Национальная ассоциация производителей США заявила, что такие импортные пошлины обходятся американским компаниям в $1 млн в день. Среди тех, кто получит преимущества от принятия законопроекта, — компании, перенесшие производство за рубеж. Однако некоторые местные производители жаловались, что законопроект подорвет их бизнес, облегчая конкурентам ввоз дешевых иностранных товаров. Между тем, напряженность в торговых отношениях США и Китая обостряется. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Трамп заявил, что готов ввести пошлины на $500 млрд импорта из Китая. Ранее в июле начали действовать американские пошлины на товары из Китая на $34 млрд Пекин ввел ответные пошлины на товары из США на аналогичную сумму.
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