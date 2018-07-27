Сенат США проголосовал за снижение пошлин на сотни китайских товаров

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». На фоне обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином Сенат США в четверг одобрил законопроект, который снизит торговые барьеры для сотни товаров, произведенных в Китае . Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Дональду Трампу. Без обсуждения Сенат единогласно проголосовал за принятие законопроекта, который сократит или отменит тарифы на бытовую технику, химикаты и примерно 1660 других товаров, произведенных за пределами США. Почти половина из этих товаров производится в Китае, показал проведенный Reuters анализ правительственных документов. Белый дом не объявлял официальной позиции по законопроекту, который единогласно приняли Сенат и Палата представителей. Две палаты должны устранить незначительные разногласия, прежде чем они смогут отправить документ на подпись президенту США

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