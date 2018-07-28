Совет Федерации завершил весеннюю сессию

«Завершается наше заседание, вместе с ним финиширует и весенняя сессия. Я подчеркну так же, как и Госдума делала на этом акцент, за всю историю палаты такие продолжительные сессии можно, что называется, перечислить по пальцам. В целом работа проделана большая. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия палаты с кабинетами министров», — сказала В. Матвиенко.

Председатель напомнила, что во время весенней сессии произошло важнейшее событие — выборы президента РФ.

Также, по ее словам, особое внимание уделялось социальной политике.

«Наша палата находится в постоянном контакте с регионами. Это дает возможность своими глазами увидеть проблемы регионов В заключение хочу выразить искреннюю вам признательность за самоотдачу, с которой вы работали в ходе весенней сессии. За ваш профессионализм, за ваше неравнодушие!», — заключила В. Матвиенко.

Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание верхней палаты парламента в осеннюю сессию состоится 26 сентября.