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Шахтёры Лебединского ГОКа достроили третье дренажное кольцо
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Шахтёры Лебединского ГОКа достроили третье дренажное кольцо 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В середине июля состоялось историческое для Лебединского ГОКа событие — завершилась проходка Юго-восточного штрека дренажной шахты, что стало финальной точкой строительства третьего кольца. Для возведения этой рукотворной подземной галереи лебединским шахтёрам потребовалось 26 лет.
Дренажная шахта выполняет задачу осушения карьера комбината и перехвата воды на подступах к нему. С этой целью по периметру железорудной чаши проложены подземные выработки (штреки), подобные тоннелям метрополитена. Из пробуренных в этих ходах шахтёрами скважин вода стекает в сборники центральных подземных насосных, откуда со скоростью более семи кубометров в секунду откачивается на поверхность.
Оптимальное функционирование шахты, вентиляции и водоотлива обеспечивается кольцевой формой системы. Прежде с этими задачами справлялось возведенное в 1998 году второе кольцо лебединской шахты. Однако в связи с развитием карьера комбината, его расширением в южном направлении, взамен старых выработок было спроектировано третье кольцо и начата проходка Юго-восточного штрека.
На протяжении 26 лет бригады проходчиков, крепильщиков, машинистов буровых установок и взрывников 4 и 5 стволов шахты продвигались навстречу друг другу, метр за метром прокладывая галерею нового штрека. За это время через скальную породу было проложено более 12 км выработок. 19 июля 2018 года в смену бригады Александра Бурцева состоялось соединение восточного и западного забоев Юго-восточного штрека шахты.
«Встреча произошла точно в отметке, которую рассчитали наши маркшейдеры, — прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — В масштабах карьера комбината — крупнейшего в мире по добыче негорючих полезных ископаемых это — ювелирная точность. Мы искренне гордимся успехами, которые достигнуты благодаря сплаву науки и добросовестного труда лебединцев».
Теперь на месте сбойки Юго-восточного штрека ведутся работы по обеспечению коммуникаций: строительство лотков для сбора воды, бурение дренажных скважин, прокладка рельсов для движения вагонеток.
На сегодняшний день дренажная шахта Лебединского ГОКа насчитывает более 40 км горных выработок глубиной до 200 метров. Здесь трудятся около 300 человек, три четверти из которых — под землёй.
В 2017 году дренажная шахта откачала из земных глубин почти 72 млн м3 воды, в том числе питьевого качества. Половину этого объема Лебединский ГОК ежегодно направляет на пополнение русла реки Осколец. Другая часть отправляется на нужды комбината: она полностью обеспечивает потребности в воде сотрудников, хозяйственный и технологический цикл производства.
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