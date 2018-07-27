В мэрии рассказали, когда до Крутых Ключей проложат трамвайную линию 

Трамвайные пути проложат вдоль Московского шоссе
Трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона Крутые Ключи начнут строить не раньше 2021 года. Об этом сообщили представители мэрии города.
— По предварительным оценкам, стоимость проектирования и строительства трамвайной ветки может составить от 3,7 до 4 миллиардов рублей, — пояснили в городской администрации. — Однако в ближайшие три года денег на ее продление из бюджета Самары выделять не будут.
Также в мэрии города рассказали, что на реализацию этого проекта может уйти от 4,5 до 5 лет. За это время строителям предстоит проложить около 7 км путей.
— Точные данные можно будет получить после проведения предпроектных работ, выбора оптимальной трассы для трамвайной линии. Необходимо выяснить, какие здания надо снести и какой объем инженерных коммуникаций предстоит переложить, — добавили в горадминистрации.
Информация о возможном продлении появилась в начале июня 2017 года. В настоящее время в мэрии разрабатывают комплексную схему движения. Она предусматривает организацию перевозок всеми видами транспорта, в том числе и продление трамвайной линии. Ее хотят утвердить до конца года. Это позволит привлечь финансирование из федерального бюджета на строительство и дорог, и трамвайных линий.
Сейчас же трамвайная линия проходит по Московскому шоссе от Ташкентской до «Самара Арены». Городские власти планируют использовать ее и после ЧМ-2018. В дни домашних матчей «Крыльев Советов» в РФПЛ для болельщиков пустят трамваи по маршрутам S5 («Ж/д вокзал» — «Стадион»), и S5k («Барбошина поляна» — «Стадион»). Они начнут ходить за 4 часа до начала матча.
На разворотном кольце у «Самара Арены» после ЧМ-2018 планируют сделать транспортно-пересадочный узел, чтобы, в частности, жители Красноглинского района приезжали туда на автобусе, а уже затем пересаживались на трамваи, идущие в центр города.